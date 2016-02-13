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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Фрозиноне
Эмполи - Фрозиноне: обзор матча 13 февраля 2016
Эмполи
13.02.2016, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Фрозиноне
60'
М. Маккароне
17'
Д. Чиофани
73'
Д. Чиофани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Фрозиноне
Желтая карточка
М. Руй
90'
+3
89'
Замена
Л. Паганини
️️️️
Ф. Дионизи
85'
Желтая карточка
С. Лонго
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Дзамбелли
81'
79'
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Киофани
Замена
Л. Биттанте
️️️️
М. Бюхель
79'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Чиофани
70'
Замена
А. Айети
️️️️
А. Тонев
70'
Желтая карточка
А. Рози
65'
Желтая карточка
А. Тонев
Желтая карточка
М. Бюхель
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Маккароне
Пас отдал
Р. Сапонара
60'
59'
Желтая карточка
М. Гори
57'
Желтая карточка
Л. Бланчард
34'
Желтая карточка
П. Саммарко
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чиофани
Пас отдал
Д. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
26
Тонелли
15
Ариаудо
13
Дзамбелли
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-4-2
1
Леали
4
Руссо
20
Павлович
20
Рози
6
Бланчард
24
Тонев
23
Саммарко
5
Гори
7
Фрара
9
Чиофани
18
Дионизи
10
Бюхель
27
Биттанте
27
Биттанте
10
Бюхель
13
Дзамбелли
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
13
Дзамбелли
31
Киофани
31
Киофани
24
Тонев
15
Айети
15
Айети
24
Тонев
18
Дионизи
7
Паганини
7
Паганини
18
Дионизи
Киофани
9
Лонго
9
Лонго
Киофани
Остались в запасе
Эмполи
Фрозиноне
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Эмполи - Фрозиноне
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Карло Кастеллани
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