Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жереми Элан - статистика

Завершил карьеру
9 мая 1992 (34)
#3 | Полузащитник
181 см | 76 кг
Франция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
20
0
0
4
1
Вулверхэмптон
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Халл Сити
1 : 0
28.05.2016
Шеффилд Уэнсдэй
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Брайтон
1 : 1
16.05.2016
Шеффилд Уэнсдэй
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
13.05.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
07.05.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
30.04.2016
Кардифф
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Дерби Каунти
1 : 1
23.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
86' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Лидс
2 : 1
19.04.2016
Вулверхэмптон
1' - 55'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Халл Сити
2 : 1
15.04.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
19'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
09.04.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
05.04.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
02.04.2016
Ипсвич Таун
1' - 58'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бернли
1 : 1
19.03.2016
Вулверхэмптон
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
13.03.2016
Бирмингем Сити
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
08.03.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
2 : 1
04.03.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
27.02.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
23.02.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
06.02.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Рединг
1 : 1
23.01.2016
Шеффилд Уэнсдэй
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
16.01.2016
Лидс
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
12.01.2016
Болтон
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Фулхэм
0 : 1
02.01.2016
Шеффилд Уэнсдэй
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
1 : 0
28.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
26.12.2015
Бирмингем Сити
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
20.12.2015
Вулверхэмптон
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
15.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Кардифф
2 : 2
12.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
2 : 2
28.11.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 45'
30'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
21.11.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 45'
33'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Чарльтон
3 : 1
07.11.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
03.11.2015
Брайтон
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
31.10.2015
Ноттингем Форест
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 2
23.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
17.10.2015
Халл Сити
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Брентфорд
1 : 2
26.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
42' - 78'
65'
78'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
19.09.2015
Фулхэм
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
0 : 0
15.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
3 : 1
12.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
1 : 1
22.08.2015
Шеффилд Уэнсдэй
76' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
19.08.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
15.08.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
08.08.2015
Бристоль Сити
1' - 90'
Главные новости
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
1
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
3
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
5
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+