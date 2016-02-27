Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Дерби Каунти
Вулверхэмптон - Дерби Каунти: обзор матча 27 февраля 2016
Вулверхэмптон
27.02.2016, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
14'
Д. Сэйвилл
86'
Д. Сэйвилл
44'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Дерби Каунти
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
90'
88'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Б. Джонсон
ГОЛ! 2:1!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
М. Доэрти
86'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Н. Бирн
76'
75'
Желтая карточка
С. Кристи
Желтая карточка
Б. Сигурдарсон
57'
56'
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Торне
56'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Расселл
Желтая карточка
Д. Батт
51'
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
ГОЛ! 1:0!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Н. Бирн
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
3-2-3-1
1
Икеме
6
Эбанкс-Лэнделл
15
Коди
2
Йорфа
2
Доэрти
14
Бирн
6
Сэйвилл
29
МакДональд
3
Элан
16
Сигурдарсон
3-5-1-1
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
77
Расселл
19
Баттерфилд
29
Ольссон
29
Хендрик
34
Торне
4
Джонсон
18
Мартин
14
Бирн
20
Мэйсон
20
Мэйсон
14
Бирн
34
Торне
10
Инс
10
Инс
34
Торне
77
Расселл
18
Вайманн
18
Вайманн
77
Расселл
4
Джонсон
9
Блекмэн
9
Блекмэн
4
Джонсон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Дерби Каунти
1
Эмилиано Мартинес
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
Главный тренер
Даррен Уоссол
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Даррен Уоссол
Статистика матча Вулверхэмптон - Дерби Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Дерби Каунти
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+