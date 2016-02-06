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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 06 февраля 2016
Бирмингем Сити
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
45+5'
К. Дональдсон
77'
Г. Хупер
80'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
М. Моррисон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Воган
90'
+2
Желтая карточка
М. Моррисон
90'
90'
Желтая карточка
Р. Уоллес
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Ж. Магома
83'
Замена
Д. Воган
️️️️
У. Бакли
81'
80'
ГОЛ! 1:2!
Г. Хупер
Пас отдал
Ф. Форестьери
77'
ГОЛ! 1:1!
Г. Хупер
Пас отдал
А. Нухиу
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Д. Тораль
71'
70'
Желтая карточка
Д. Пудил
61'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Э. МакГиди
ГОЛ! 1:0!
К. Дональдсон
Пас отдал
М. Моррисон
45'
+5
45'
Желтая карточка
Л. МакГуган
22'
Замена
Л. МакГуган
️️️️
С. Хатчинсон
18'
Замена
Л. Прайс
️️️️
К. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
4
Робинсон
5
Моррисон
41
Кэддис
17
Гроундс
8
Кифтенбельд
19
Магома
25
Глисон
21
Тораль
8
Дональдсон
11
Бакли
3-2-2-1-2
27
Вествуд
36
Пудил
23
Сассо
12
Лис
32
Хант
5
Хатчинсон
10
Беннэн
23
Уоллес
46
МакГиди
88
Хупер
45
Форестьери
19
Магома
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
19
Магома
11
Бакли
9
Воган
9
Воган
11
Бакли
21
Тораль
31
Фаббрини
31
Фаббрини
21
Тораль
5
Хатчинсон
10
МакГуган
10
МакГуган
5
Хатчинсон
27
Вествуд
12
Прайс
12
Прайс
27
Вествуд
46
МакГиди
9
Нухиу
9
Нухиу
46
МакГиди
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
29
Жозе Семеду
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Остались в запасе
29
Жозе Семеду
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Бирмингем Сити - Шеффилд Уэнсдэй
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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