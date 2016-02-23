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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 23 февраля 2016
Шеффилд Уэнсдэй
23.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
63'
А. Нухиу
58'
Д. Тошер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
79'
Замена
Д. Макки
️️️️
Н. Эль-Хайяти
76'
Желтая карточка
М. Филлипс
73'
Замена
С. Полтер
️️️️
К. Вашингтон
Желтая карточка
Р. Уоллес
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Нухиу
Пас отдал
Д. Пудил
63'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Э. МакГиди
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тошер
Пенальти не реализован!
А. Нухиу
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
12
Джейми Макки
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
23
Сассо
32
Хант
20
Ли
23
Уоллес
10
Беннэн
46
МакГиди
88
Хупер
9
Нухиу
4-4-2
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
24
Холл
33
Анджелла
25
Филлипс
21
Луонго
28
Тошер
20
Хенри
14
Вашингтон
19
Эль-Хайяти
46
МакГиди
19
Жоао
19
Жоао
46
МакГиди
19
Эль-Хайяти
12
Макки
12
Макки
19
Эль-Хайяти
14
Вашингтон
91
Полтер
91
Полтер
14
Вашингтон
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
10
Льюис МакГуган
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Майкл Петрассо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Хиллсбро
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Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
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