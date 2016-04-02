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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
Вулверхэмптон - Ипсвич Таун: обзор матча 02 апреля 2016
Вулверхэмптон
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
87'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Л. Фини
69'
Замена
Л. Варни
️️️️
Б. Прингл
69'
Замена
Л. Варни
️️️️
Б. Питман
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
М. Жиро
68'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Ж. Элан
58'
Замена
Д. Хенри
️️️️
Б. Сигурдарсон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
41
Коннор Хант
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
37
Пол Дигби
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
3-2-3-2
1
Икеме
23
Батт
2
Йорфа
15
Коди
2
Доэрти
30
Хаус
6
Сэйвилл
19
Прайс
3
Элан
16
Сигурдарсон
19
Жиро
4-4-2
33
Биалковски
15
Смит
4
Чамберс
3
Кнудсен
6
Берра
22
Дуглас
24
Фини
18
Прингл
8
Скьюз
20
Сирс
11
Питман
16
Сигурдарсон
17
Хенри
17
Хенри
16
Сигурдарсон
3
Элан
20
Мэйсон
20
Мэйсон
3
Элан
19
Жиро
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
19
Жиро
24
Фини
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
24
Фини
11
Питман
42
Варни
42
Варни
11
Питман
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ипсвич Таун
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
37
Пол Дигби
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
37
Пол Дигби
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
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Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роб Льюис
(Шропшир)
Стадион:
Мулинекс
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