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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 22 августа 2015
Лидс
22.08.2015, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
61'
К. Вуд
37'
М. Матиаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
С. Дукара
️️️️
С. Даллас
86'
85'
Замена
А. Лопес
️️️️
Ж. Семеду
81'
Желтая карточка
Ж. Элан
76'
Замена
Ж. Элан
️️️️
М. Матиаш
73'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
62'
Замена
Д. Хант
️️️️
М. Сугу
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
С. Даллас
61'
Замена
Л. Мерфи
️️️️
К. Филлипс
57'
Замена
А. Моуатт
️️️️
С. Бирам
56'
52'
Желтая карточка
М. Сугу
43'
Желтая карточка
Т. Лис
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Матиаш
Пас отдал
Л. Палмер
Желтая карточка
Г. Берарди
22'
Желтая карточка
К. Филлипс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Стюарт Тэйлор
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
28
Моду Сугу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
26
Уилл де Хевилленд
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
3-3-1-2
16
Сильвестри
15
Даллас
6
Купер
14
Бамба
28
Берарди
27
Филлипс
3
Бирам
15
Адейеми
7
Антенуччи
9
Вуд
3-4-1-2
12
Прайс
12
Лис
5
Хатчинсон
29
Семеду
22
Уиггинс
20
Ли
28
Сугу
23
Сассо
2
Палмер
7
Матиаш
9
Нухиу
3
Бирам
20
Моуатт
20
Моуатт
3
Бирам
27
Филлипс
7
Мерфи
7
Мерфи
27
Филлипс
15
Даллас
15
Дукара
15
Дукара
15
Даллас
28
Сугу
32
Хант
32
Хант
28
Сугу
29
Семеду
14
Лопес
14
Лопес
29
Семеду
7
Матиаш
3
Элан
3
Элан
7
Матиаш
Остались в запасе
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
22
Росс Тернбулл
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
26
Уилл де Хевилленд
ЦЗ
19
Сергиу Бус
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
26
Уилл де Хевилленд
ЦЗ
19
Сергиу Бус
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Элланд Роад
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