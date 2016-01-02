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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 02 января 2016
Фулхэм
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
29'
Р. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+2
Замена
Ж. Элан
️️️️
Ф. Форестьери
88'
Замена
Л. Жоао
️️️️
А. Нухиу
Желтая карточка
Р. МакКормак
78'
Замена
К. Вудроу
️️️️
А. Качаниклич
77'
76'
Замена
М. Сугу
️️️️
Р. Уоллес
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
С. Маттила
71'
Замена
С. Паркер
️️️️
Д. О'Хара
63'
Желтая карточка
Д. Берн
60'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Беннэн
29'
ГОЛ! 0:1!
Р. Уоллес
Пас отдал
А. Нухиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
14
Сакари Маттила
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-4-2
22
Лонерган
3
Рим
33
Берн
6
Ричардс
19
Стирмен
23
О'Хара
16
Хиндман
20
Качаниклич
14
Маттила
9
Дембеле
44
МакКормак
3-1-3-3
33
Уайлдсмит
23
Сассо
4
Ловенс
36
Пудил
20
Ли
23
Уоллес
2
Палмер
10
Беннэн
9
Нухиу
45
Форестьери
88
Хупер
14
Маттила
29
Гарбатт
29
Гарбатт
14
Маттила
23
О'Хара
8
Паркер
8
Паркер
23
О'Хара
20
Качаниклич
12
Вудроу
12
Вудроу
20
Качаниклич
23
Уоллес
28
Сугу
28
Сугу
23
Уоллес
45
Форестьери
3
Элан
3
Элан
45
Форестьери
9
Нухиу
19
Жоао
19
Жоао
9
Нухиу
Остались в запасе
Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
12
Льюис Прайс
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
12
Льюис Прайс
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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