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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Вулверхэмптон
Бернли - Вулверхэмптон: обзор матча 19 марта 2016
Бернли
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
69'
С. Воукс
90'
Д. Батт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вулверхэмптон
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Батт
Пас отдал
Н. Бирн
81'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Уоллес
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
81'
73'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Ж. Элан
Желтая карточка
Б. Ми
73'
72'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
М. Жиро
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
Пас отдал
Д. Бартон
69'
63'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Желтая карточка
С. Уорд
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
38
Лоутон
37
Эрфилд
3
Джонс
8
Бартон
3
Уорд
21
Бойд
19
Воукс
45
Грэй
3-2-4-1
1
Икеме
2
Доэрти
2
Йорфа
23
Батт
15
Коди
30
Хаус
3
Элан
19
Прайс
6
Сэйвилл
17
Уоллес
19
Жиро
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
17
Уоллес
14
Бирн
14
Бирн
17
Уоллес
3
Элан
20
Мэйсон
20
Мэйсон
3
Элан
19
Жиро
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
19
Жиро
Остались в запасе
Бернли
Вулверхэмптон
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Бернли - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Фред Грэм
(Эссекс)
Стадион:
Тюрф Мур
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