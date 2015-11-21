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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 21 ноября 2015
Шеффилд Уэнсдэй
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
78'
Л. Жоао
83'
К. Ли
90'
Л. Жоао
53'
Ш. Сканнелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
90'
Замена
М. Уоллес
️️️️
М. Карайол
ГОЛ! 3:1!
Л. Жоао
Пас отдал
Ф. Форестьери
90'
ГОЛ! 2:1!
К. Ли
Пас отдал
Ф. Форестьери
83'
81'
Желтая карточка
К. Демпси
78'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ш. Сканнелл
ГОЛ! 1:1!
Л. Жоао
78'
Замена
Г. Хупер
️️️️
А. Нухиу
72'
Замена
Л. МакГуган
️️️️
Ж. Семеду
67'
63'
Замена
Д. Хогг
️️️️
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Д. Пудил
59'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Сканнелл
Пас отдал
К. Демпси
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ж. Элан
45'
40'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Ж. Элан
33'
26'
Желтая карточка
Г. Банн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
10
Льюис МакГуган
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
3-3-2-2
27
Вествуд
12
Лис
36
Пудил
29
Семеду
4
Ловенс
20
Ли
32
Хант
23
Уоллес
3
Элан
9
Нухиу
45
Форестьери
2-4-1-2
1
Мерфи
2
Смит
5
Хадсон
44
Хьюс
4
Уайтхэд
10
Демпси
33
Банн
29
Карайол
9
Сканнелл
21
Уэллс
29
Семеду
10
МакГуган
10
МакГуган
29
Семеду
3
Элан
19
Жоао
19
Жоао
3
Элан
9
Нухиу
88
Хупер
88
Хупер
9
Нухиу
29
Карайол
3
Уоллес
3
Уоллес
29
Карайол
4
Уайтхэд
6
Хогг
6
Хогг
4
Уайтхэд
9
Сканнелл
11
Лолли
11
Лолли
9
Сканнелл
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
33
Джо Уайлдсмит
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
26
Ллойд Эллинсон
ВР
36
Флорент Божай
ЦФ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
36
Флорент Божай
ЦФ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Карл Бойсон
(Восточный Йоркшир)
Стадион:
Хиллсбро
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