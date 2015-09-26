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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 26 сентября 2015
Брентфорд
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
77'
А. Джадж
37'
А. Нухиу (П)
90'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Д. Баттон
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:2!
Л. Жоао
Замена
Р. Вудс
️️️️
А. МакКормак
87'
81'
Замена
А. Лопес
️️️️
А. Нухиу
80'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
78'
Вторая желтая
Ж. Элан
ГОЛ! 1:1!
А. Джадж
Пас отдал
Д. Баттон
77'
Замена
С. Каньос
️️️️
Д. Кларк
73'
65'
Желтая карточка
Ж. Элан
63'
Замена
Л. Жоао
️️️️
М. Матиаш
42'
Замена
Ж. Элан
️️️️
Д. Пудил
Замена
Д. О'Коннелл
️️️️
К. Кершбаумер
41'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Нухиу
Красная карточка
Д. Тарковски
36'
Желтая карточка
А. МакКормак
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
35
Джермейн Удумага
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
3-5-1
7
Кершбаумер
21
Бидуэлл
6
Дин
6
Тарковски
36
Кларк
31
Джадж
8
Дьягурага
26
Вибе
7
Джуричин
4
МакКормак
3-3-2-2
27
Вествуд
12
Лис
5
Хатчинсон
6
Тернер
32
Хант
20
Ли
36
Пудил
23
Уоллес
10
Беннэн
7
Матиаш
9
Нухиу
36
Кларк
7
Каньос
7
Каньос
36
Кларк
7
Кершбаумер
5
О'Коннелл
5
О'Коннелл
7
Кершбаумер
4
МакКормак
18
Вудс
18
Вудс
4
МакКормак
36
Пудил
3
Элан
3
Элан
36
Пудил
9
Нухиу
14
Лопес
14
Лопес
9
Нухиу
7
Матиаш
19
Жоао
19
Жоао
7
Матиаш
Остались в запасе
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй
35
Джермейн Удумага
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
23
Николас Йеннарис
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
10
Льюис МакГуган
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
35
Джермейн Удумага
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
23
Николас Йеннарис
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Гриффин Парк
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