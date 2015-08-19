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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Рединг
Шеффилд Уэнсдэй - Рединг: обзор матча 19 августа 2015
Шеффилд Уэнсдэй
19.08.2015, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
90'
М. Сугу
49'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Рединг
90'
+3
Желтая карточка
М. Гектор
ГОЛ! 1:1!
М. Сугу
90'
84'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
О. Са
84'
Замена
М. Гектор
️️️️
Х. Робсон-Кану
Замена
С. Бус
️️️️
М. Матиаш
82'
76'
Замена
Д. Обита
️️️️
Э. Тэйлор
Желтая карточка
С. Хатчинсон
65'
Замена
М. Сугу
️️️️
Л. МакГуган
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
О. Са
Замена
В. Сассо
️️️️
Г. Ловенс
35'
Желтая карточка
М. Матиаш
32'
26'
Желтая карточка
А. Тшибола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
28
Моду Сугу
ОП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
21
Джордан Обита
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
3-2-3-2
12
Прайс
5
Хатчинсон
4
Ловенс
12
Лис
22
Уиггинс
32
Хант
10
МакГуган
14
Лопес
23
Уоллес
7
Матиаш
19
Жоао
4-4-2
31
Бонд
3
Тэйлор
2
Гантер
35
Фердинанд
5
МакШейн
19
Уильямс
10
Норвуд
36
Тшибола
23
Куинн
4
Робсон-Кану
70
Са
7
Матиаш
19
Бус
19
Бус
7
Матиаш
4
Ловенс
23
Сассо
23
Сассо
4
Ловенс
10
МакГуган
28
Сугу
28
Сугу
10
МакГуган
4
Робсон-Кану
6
Гектор
6
Гектор
4
Робсон-Кану
3
Тэйлор
21
Обита
21
Обита
3
Тэйлор
70
Са
9
Блекмэн
9
Блекмэн
70
Са
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Рединг
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
24
Тарик Фосу
ЛВ
3
Джек Стейси
ПЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Остались в запасе
24
Тарик Фосу
ЛВ
3
Джек Стейси
ПЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
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