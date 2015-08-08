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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити: обзор матча 08 августа 2015
Шеффилд Уэнсдэй
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
60'
Т. Лис
71'
Л. МакГуган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
90'
+7
Желтая карточка
А. Уилбрахам
Замена
Л. Палмер
️️️️
Д. Хант
90'
Замена
К. Ли
️️️️
Р. Уоллес
83'
80'
Замена
К. Эгард
️️️️
Р. Фредерикс
Замена
Л. Жоао
️️️️
А. Нухиу
77'
ГОЛ! 2:0!
Л. МакГуган
Пас отдал
Г. Ловенс
71'
69'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Коджиа
65'
Желтая карточка
М. Пак
ГОЛ! 1:0!
Т. Лис
Пас отдал
А. Лопес
60'
43'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
Желтая карточка
Р. Уоллес
43'
36'
Замена
У. Бернс
️️️️
Д. Брайан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
4-4-2
27
Вествуд
5
Хатчинсон
12
Лис
4
Ловенс
32
Хант
10
МакГуган
23
Уоллес
14
Лопес
3
Элан
7
Матиаш
9
Нухиу
3-2-2-1-2
34
Филдинг
44
Флинт
12
Эйлинг
33
Уильямс
2
Фредерикс
23
Брайан
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
26
Коджиа
18
Уилбрахам
23
Уоллес
20
Ли
20
Ли
23
Уоллес
32
Хант
2
Палмер
2
Палмер
32
Хант
9
Нухиу
19
Жоао
19
Жоао
9
Нухиу
2
Фредерикс
18
Эгард
18
Эгард
2
Фредерикс
26
Коджиа
47
Робинсон
47
Робинсон
26
Коджиа
23
Брайан
7
Бернс
7
Бернс
23
Брайан
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Макс О'Лири
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Хиллсбро
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