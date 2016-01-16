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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс: обзор матча 16 января 2016
Шеффилд Уэнсдэй
16.01.2016, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 0
Завершен
Лидс
47'
Г. Хупер
50'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
Замена
Ж. Семеду
️️️️
Г. Хупер
87'
Замена
Ж. Элан
️️️️
Р. Уоллес
83'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ф. Форестьери
78'
75'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
Л. Мерфи
Желтая карточка
Д. Пудил
75'
70'
Замена
А. Моуатт
️️️️
М. Карайол
56'
Желтая карточка
Л. Кук
ГОЛ! 2:0!
Г. Хупер
50'
ГОЛ! 1:0!
Г. Хупер
Пас отдал
С. Хатчинсон
47'
36'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Желтая карточка
С. Хатчинсон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
3-3-2-2
12
Прайс
36
Пудил
23
Сассо
4
Ловенс
5
Хатчинсон
20
Ли
32
Хант
23
Уоллес
10
Беннэн
45
Форестьери
88
Хупер
3-2-3-1-1
16
Сильвестри
6
Купер
55
Беллуски
25
Уоттон
15
Даллас
18
Тэйлор
23
Бридкатт
10
Кук
7
Мерфи
29
Карайол
15
Дукара
88
Хупер
29
Семеду
29
Семеду
88
Хупер
23
Уоллес
3
Элан
3
Элан
23
Уоллес
45
Форестьери
19
Жоао
19
Жоао
45
Форестьери
29
Карайол
20
Моуатт
20
Моуатт
29
Карайол
7
Мерфи
7
Антенуччи
7
Антенуччи
7
Мерфи
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
25
Кэмерон Доусон
ВР
28
Моду Сугу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
28
Моду Сугу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Хиллсбро
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