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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Шеффилд Уэнсдэй
Вулверхэмптон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 07 мая 2016
Вулверхэмптон
07.05.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
7'
М. Тернер (АГ)
35'
Д. Сэйвилл
89'
Л. МакГуган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Шеффилд Уэнсдэй
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. МакГуган
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Мэйсон
76'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Уоллес
45'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
М. Доэрти
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Тернер
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Льюис МакГуган
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
41
Коннор Хант
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
3-2-4-1
1
Икеме
15
Коди
23
Батт
30
Хаус
2
Доэрти
2
Йорфа
17
Хенри
17
Уоллес
6
Сэйвилл
19
Прайс
20
Мэйсон
3-3-1-3
33
Уайлдсмит
29
Семеду
6
Тернер
23
Сассо
10
МакГуган
2
Палмер
3
Элан
46
МакГиди
9
Нухиу
19
Жоао
7
Матиаш
20
Мэйсон
16
Эдвардс
16
Эдвардс
20
Мэйсон
17
Уоллес
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
17
Уоллес
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Шеффилд Уэнсдэй
14
Натан Бирн
ПЗ
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
32
Джек Хант
ПЗ
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Вулверхэмптон - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
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