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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Бристоль Сити
Вулверхэмптон - Бристоль Сити: обзор матча 08 марта 2016
Вулверхэмптон
08.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бристоль Сити
Замена
Б. Энобахаре
️️️️
Д. Мэйсон
85'
Замена
К. Хант
️️️️
Н. Бирн
82'
69'
Замена
М. Литтл
️️️️
А. Мэтьюз
66'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Д. Коджиа
66'
Замена
К. Эгард
️️️️
С. Уогстафф
Замена
М. Жиро
️️️️
К. МакДональд
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
41
Коннор Хант
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
3-2-3-1
1
Икеме
23
Батт
30
Хаус
15
Коди
2
Доэрти
14
Бирн
6
Сэйвилл
29
МакДональд
3
Элан
20
Мэйсон
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
13
Голбоурн
17
Бэйкер
2
Мэтьюз
44
Флинт
23
Брайан
4
Уогстафф
7
Пак
15
Фримен
26
Коджиа
17
Томлин
14
Бирн
41
Хант
41
Хант
14
Бирн
29
МакДональд
19
Жиро
19
Жиро
29
МакДональд
20
Мэйсон
25
Энобахаре
25
Энобахаре
20
Мэйсон
2
Мэтьюз
2
Литтл
2
Литтл
2
Мэтьюз
4
Уогстафф
18
Эгард
18
Эгард
4
Уогстафф
26
Коджиа
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
26
Коджиа
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бристоль Сити
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Джон Пембертон
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Джон Пембертон
Статистика матча Вулверхэмптон - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
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Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Мулинекс
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