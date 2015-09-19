Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм: обзор матча 19 сентября 2015
Шеффилд Уэнсдэй
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 2
Завершен
Фулхэм
13'
Ф. Форестьери
37'
Т. Лис
50'
М. Тернер
31'
Д. О'Хара
67'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
90'
+1
Желтая карточка
Д. О'Хара
Замена
Ж. Элан
️️️️
А. Нухиу
82'
79'
Желтая карточка
Д. Берн
67'
ГОЛ! 3:2!
Т. Кэрни
Пас отдал
Д. О'Хара
62'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Дембеле
57'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
Д. Хасбэнд
ГОЛ! 3:1!
М. Тернер
Пас отдал
Р. Уоллес
50'
46'
Замена
Д. Берн
️️️️
Б. Прингл
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ф. Форестьери
46'
ГОЛ! 2:1!
Т. Лис
Пас отдал
Р. Уоллес
37'
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. О'Хара
Желтая карточка
А. Лопес
23'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форестьери
Пас отдал
Р. Уоллес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Том Кэрни
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
14
Сакари Маттила
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-1-3-2
27
Вествуд
36
Пудил
6
Тернер
12
Лис
32
Хант
20
Ли
10
Беннэн
23
Уоллес
14
Лопес
45
Форестьери
9
Нухиу
4-4-2
22
Лонерган
3
Рим
3
Хасбэнд
19
Стирмен
6
Ричардс
10
Кэрни
18
Прингл
8
Танниклифф
23
О'Хара
9
Дембеле
44
МакКормак
9
Нухиу
3
Элан
3
Элан
9
Нухиу
45
Форестьери
19
Жоао
19
Жоао
45
Форестьери
18
Прингл
33
Берн
33
Берн
18
Прингл
3
Хасбэнд
21
Кристенсен
21
Кристенсен
3
Хасбэнд
9
Дембеле
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Дембеле
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+