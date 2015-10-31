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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест: обзор матча 31 октября 2015
Шеффилд Уэнсдэй
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
68'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
Замена
Г. Хупер
️️️️
А. Нухиу
86'
84'
Замена
К. О'Грэди
️️️️
Д. Хоббс
79'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Уорд
Замена
Ж. Элан
️️️️
Ф. Форестьери
79'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
78'
74'
Желтая карточка
М. Миллс
Желтая карточка
К. Ли
69'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форестьери
68'
59'
Замена
Б. Осборн
️️️️
К. Бурк
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ж. Семеду
57'
56'
Желтая карточка
К. Бурк
Желтая карточка
Б. Беннэн
46'
41'
Желтая карточка
Д. Уорд
30'
Желтая карточка
Д. Воган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Ноттингем Форест
36
Росс Дюррент
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Джордж Грант
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
3-3-2-2
27
Вествуд
29
Семеду
12
Лис
4
Ловенс
36
Пудил
20
Ли
32
Хант
10
Беннэн
23
Уоллес
9
Нухиу
45
Форестьери
4-3-3
25
Евтимов
6
Уилсон
14
Хоббс
5
Миллс
15
Пинильос
17
Троттер
14
Бурк
8
Воган
16
Уорд
7
Оливейра
20
Блэксток
45
Форестьери
3
Элан
3
Элан
45
Форестьери
29
Семеду
19
Жоао
19
Жоао
29
Семеду
9
Нухиу
88
Хупер
88
Хупер
9
Нухиу
14
Бурк
23
Осборн
23
Осборн
14
Бурк
16
Уорд
10
Уильямс
10
Уильямс
16
Уорд
14
Хоббс
8
О'Грэди
8
О'Грэди
14
Хоббс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
36
Росс Дюррент
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Остались в запасе
36
Росс Дюррент
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Хиллсбро
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