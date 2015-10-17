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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити: обзор матча 17 октября 2015
Шеффилд Уэнсдэй
17.10.2015, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
28'
Ф. Форестьери
51'
А. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
Замена
Ж. Элан
️️️️
Р. Уоллес
89'
85'
Замена
С. Алуко
️️️️
Д. Ливермор
70'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Ш. Мэлони
Замена
А. Нухиу
️️️️
Л. Жоао
70'
63'
Желтая карточка
С. Клукас
Желтая карточка
Д. Хант
56'
51'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
М. Диаме
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Эрнандес
Пас отдал
Д. Ливермор
34'
Желтая карточка
М. Диаме
Желтая карточка
С. Хатчинсон
31'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форестьери
Пас отдал
Т. Лис
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-3-2-2
27
Вествуд
36
Пудил
6
Тернер
12
Лис
5
Хатчинсон
20
Ли
32
Хант
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
19
Жоао
4-1-4-1
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
20
Доусон
33
Дэйвис
28
Одубайо
8
Ливермор
17
Диаме
6
Клукас
23
Хаддлстоун
15
Мэлони
11
Эрнандес
23
Уоллес
3
Элан
3
Элан
23
Уоллес
19
Жоао
9
Нухиу
9
Нухиу
19
Жоао
15
Мэлони
3
Робертсон
3
Робертсон
15
Мэлони
8
Ливермор
14
Алуко
14
Алуко
8
Ливермор
17
Диаме
29
Акпом
29
Акпом
17
Диаме
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Хиллсбро
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