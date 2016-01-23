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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Шеффилд Уэнсдэй
Рединг - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 23 января 2016
Рединг
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
74'
Д. Купер
10'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Шеффилд Уэнсдэй
85'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Г. Хупер
78'
Замена
Ж. Элан
️️️️
Р. Уоллес
ГОЛ! 1:1!
Д. Купер
Пас отдал
О. Норвуд
74'
71'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ф. Форестьери
64'
Желтая карточка
К. Ли
29'
Желтая карточка
Д. Хант
Пенальти не реализован!
М. Выдра
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хупер
Пас отдал
К. Ли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
3-3-1-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
35
Фердинанд
5
Купер
19
Уильямс
21
Обита
10
Норвуд
12
Пиазон
4
Робсон-Кану
11
Выдра
3-3-2-2
27
Вествуд
36
Пудил
23
Сассо
4
Ловенс
32
Хант
20
Ли
5
Хатчинсон
10
Беннэн
23
Уоллес
88
Хупер
45
Форестьери
23
Уоллес
3
Элан
3
Элан
23
Уоллес
88
Хупер
9
Нухиу
9
Нухиу
88
Хупер
45
Форестьери
19
Жоао
19
Жоао
45
Форестьери
Остались в запасе
Рединг
Шеффилд Уэнсдэй
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Рединг - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Мадейски
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