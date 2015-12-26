Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити: обзор матча 26 декабря 2015
Шеффилд Уэнсдэй
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
37'
Ф. Форестьери
39'
К. Ли
48'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
83'
Желтая карточка
П. Кэддис
Замена
Р. Уиггинс
️️️️
С. Хатчинсон
81'
77'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Д. Тораль
72'
Замена
К. Дональдсон
️️️️
Д. Воган
Замена
Л. МакГуган
️️️️
Ф. Форестьери
72'
71'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Д. Грей
Замена
Ж. Элан
️️️️
Р. Уоллес
66'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Форестьери
Пас отдал
А. Нухиу
48'
42'
Желтая карточка
Ж. Магома
ГОЛ! 2:0!
К. Ли
39'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форестьери
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
4-1-2-3
33
Уайлдсмит
5
Хатчинсон
4
Ловенс
36
Пудил
32
Хант
20
Ли
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
9
Нухиу
88
Хупер
4-4-1-1
29
Кушчак
23
Спектор
5
Моррисон
41
Кэддис
17
Гроундс
16
Дэвис
21
Тораль
19
Магома
8
Кифтенбельд
10
Грей
9
Воган
45
Форестьери
10
МакГуган
10
МакГуган
45
Форестьери
5
Хатчинсон
22
Уиггинс
22
Уиггинс
5
Хатчинсон
23
Уоллес
3
Элан
3
Элан
23
Уоллес
21
Тораль
22
Шайнни
22
Шайнни
21
Тораль
10
Грей
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
10
Грей
9
Воган
8
Дональдсон
8
Дональдсон
9
Воган
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+