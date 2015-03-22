Альберто Помини - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Помини
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 марта 1981 (41 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Помини
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 марта 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|4
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.05.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Милан (Милан)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|29.04.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Рома (Рим)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.04.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Кьево (Верона)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Парма (Парма)
|09.03.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.03.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Лацио (Рим)
|14.02.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|08.02.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Интер (Милан)
|24.01.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.01.2015
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.01.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|06.01.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.12.2014
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|13.12.2014
|68' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.10.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|7:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|31.08.2014
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)