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    Альберто Помини - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Альберто
    Фамилия Помини
    Команда Палермо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 марта 1981 (41 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 4 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Дженоа (Генуя)
    24.05.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.05.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:2 Милан (Милан)
    02.05.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Палермо (Палермо)
    29.04.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Рома (Рим)
    26.04.2015 Был в запасе Верона (Верона) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    19.04.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    12.04.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.04.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Кьево (Верона)
    22.03.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.03.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Парма (Парма)
    09.03.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    01.03.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Лацио (Рим)
    14.02.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Фиорентина (Флоренция)
    08.02.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    01.02.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Интер (Милан)
    24.01.2015 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.01.2015 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:3 Сассуоло (Сассуоло)
    10.01.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    06.01.2015 Был в запасе Милан (Милан) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    20.12.2014 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Чезена (Чезена)
    13.12.2014 68' -90' Палермо (Палермо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    06.12.2014 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    29.11.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    23.11.2014 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    08.11.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    02.11.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    25.10.2014 Был в запасе Парма (Парма) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    18.10.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Ювентус (Турин)
    05.10.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    28.09.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Наполи (Неаполь)
    24.09.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    21.09.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Сампдория (Генуя)
    14.09.2014 Был в запасе Интер (Милан) 7:0 Сассуоло (Сассуоло)
    31.08.2014 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Кальяри (Кальяри)
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