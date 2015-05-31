Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Альберто Помини
Статистика
Альберто Помини - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1981 (45)
#22 | Вратарь
187 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
4
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3 : 1
31.05.2015
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
24.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
3 : 2
17.05.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0 : 0
02.05.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0 : 3
29.04.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3 : 2
26.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1 : 1
19.04.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 1
12.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1 : 0
04.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3 : 1
22.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1 : 0
09.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
0 : 3
01.03.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1 : 3
14.02.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
1 : 1
08.02.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3 : 1
01.02.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
24.01.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
3 : 3
18.01.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
10.01.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
1 : 2
06.01.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 1
20.12.2014
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
2 : 1
13.12.2014
Сассуоло
68' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
2 : 2
06.12.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2 : 1
29.11.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
0 : 1
23.11.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
0 : 0
08.11.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
0 : 0
02.11.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
3 : 1
28.10.2014
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 3
25.10.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
1 : 1
18.10.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3 : 2
05.10.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
0 : 1
28.09.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
0 : 0
24.09.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
0 : 0
21.09.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
7 : 0
14.09.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1 : 1
31.08.2014
Кальяри
1' - 90'
Главные новости
«Реал» ответил на призывы «Атлетико» проявлять больше уважения к судьям
11:08
Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
1
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
1
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
4
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
3
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+