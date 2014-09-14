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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 14 сентября 2014
Интер
14.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
7 : 0
Завершен
Сассуоло
4'
М. Икарди
21'
М. Ковачич
30'
М. Икарди
43'
П. Освальдо
53'
М. Икарди
72'
П. Освальдо
74'
Ф. Гуарин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сассуоло
Замена
Р. Паласио
️️️️
Додо
76'
ГОЛ! 7:0!
Ф. Гуарин
Пас отдал
П. Освальдо
74'
ГОЛ! 6:0!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Гуарин
72'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
М. Ковачич
66'
65'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
С. Дзадза
Замена
И. Мбайе
️️️️
Ю. Нагатомо
62'
60'
Красная карточка
Д. Берарди
ГОЛ! 5:0!
М. Икарди
Пас отдал
М. Ковачич
53'
46'
Замена
С. Таидер
️️️️
С. Миссироли
ГОЛ! 4:0!
П. Освальдо
Пас отдал
Додо
43'
33'
Желтая карточка
Л. Ариаудо
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
Эрнанес
30'
ГОЛ! 2:0!
М. Ковачич
Пас отдал
П. Освальдо
21'
18'
Замена
М. Гаццола
️️️️
Ш. Врсалько
17'
Травма
Ш. Врсалько
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ОП
4
Франческо Маньянелли
(К)
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
13
Раноккия
15
Жуан
3
Андреолли
5
Нагатомо
17
Медель
16
Додо
10
Эрнанес
8
Ковачич
9
Икарди
10
Освальдо
4-1-2-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
20
Терранова
15
Ариаудо
13
Пелузо
8
Бьондини
4
Маньянелли
6
Миссироли
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
5
Нагатомо
15
Мбайе
15
Мбайе
5
Нагатомо
8
Ковачич
13
Гуарин
13
Гуарин
8
Ковачич
16
Додо
8
Паласио
8
Паласио
16
Додо
24
Врсалько
23
Гаццола
23
Гаццола
24
Врсалько
6
Миссироли
8
Таидер
8
Таидер
6
Миссироли
11
Дзадза
30
Паволетти
30
Паволетти
11
Дзадза
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Интер - Сассуоло
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 16:55 (прямая)
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