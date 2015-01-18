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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сассуоло
Дженоа - Сассуоло: обзор матча 18 января 2015
Дженоа
18.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 3
Завершен
Сассуоло
25'
Я. Фальке
53'
Й. Фетфацидис
90+2'
Й. Фетфацидис (П)
19'
Д. Берарди (П)
50'
С. Миссироли
69'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сассуоло
Замена
А. Рози
️️️️
Й. Фетфацидис
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Й. Фетфацидис
90'
+2
Замена
Эденилсон
️️️️
Я. Фальке
90'
+1
86'
Замена
Р. Чибса
️️️️
Д. Берарди
81'
Желтая карточка
С. Дзадза
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Лестьенн
77'
76'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Желтая карточка
М. Лестьенн
75'
73'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
М. Бриги
70'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
69'
ГОЛ! 2:3!
Д. Берарди
Пас отдал
С. Дзадза
55'
Желтая карточка
М. Бриги
ГОЛ! 2:2!
Й. Фетфацидис
Пас отдал
М. Лестьенн
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Миссироли
43'
Желтая карточка
Д. Берарди
ГОЛ! 1:1!
Я. Фальке
Пас отдал
М. Лестьенн
25'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
96
Маттео Франкетти
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-4-1-1
1
Перин
8
Бурдиссо
13
Антонелли
4
Иццо
14
Ронкалья
8
Ринкон
91
Бертолаччи
27
Стураро
10
Фетфацидис
44
Фальке
17
Лестьенн
4-3-2-1
47
Консильи
15
Ачерби
20
Терранова
23
Гаццола
3
Лонги
4
Маньянелли
4
Бриги
6
Миссироли
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
10
Фетфацидис
20
Рози
20
Рози
10
Фетфацидис
17
Лестьенн
33
Куцка
33
Куцка
17
Лестьенн
44
Фальке
88
Эденилсон
88
Эденилсон
44
Фальке
10
Берарди
13
Чибса
13
Чибса
10
Берарди
4
Бриги
8
Бьондини
8
Бьондини
4
Бриги
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
Остались в запасе
Дженоа
Сассуоло
40
Армандо Приско
ВР
96
Маттео Франкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
40
Армандо Приско
ВР
96
Маттео Франкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Дженоа - Сассуоло
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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