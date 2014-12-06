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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 06 декабря 2014
Рома
06.12.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
77'
А. Льяич (П)
90+3'
А. Льяич
16'
С. Дзадза
18'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сассуоло
90'
+4
Вторая желтая
Ш. Врсалько
ГОЛ! 2:2!
А. Льяич
Пас отдал
А. Флоренци
90'
+3
86'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
85'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Дзадза
81'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
М. Бриги
81'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Д. Берарди
77'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Льяич
77'
Замена
С. Кейта
️️️️
М. Пьянич
72'
65'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
Р. Наингголан
61'
Замена
Жервиньо
️️️️
Х. Итурбе
55'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
К. Строотман
54'
Вторая желтая
Д. Де Росси
51'
Желтая карточка
Д. Де Росси
34'
Желтая карточка
М. Пьянич
26'
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Дзадза
Пас отдал
С. Миссироли
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Дзадза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-3-2-1
16
Де Санктис
25
Холебас
2
Янга-Мбива
44
Манолас
24
Флоренци
8
Строотман
16
Де Росси
15
Пьянич
22
Льяич
11
Итурбе
21
Дестро
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
8
Таидер
6
Миссироли
4
Бриги
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
8
Строотман
44
Наингголан
44
Наингголан
8
Строотман
15
Пьянич
20
Кейта
20
Кейта
15
Пьянич
11
Итурбе
27
Жервиньо
27
Жервиньо
11
Итурбе
10
Берарди
8
Бьондини
8
Бьондини
10
Берарди
11
Дзадза
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Дзадза
4
Бриги
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
4
Бриги
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Рома - Сассуоло
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
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