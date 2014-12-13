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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сассуоло
Палермо - Сассуоло: обзор матча 13 декабря 2014
Палермо
13.12.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
3'
Л. Ригони
90+3'
А. Белотти
85'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сассуоло
90'
+6
Красная карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
А. Белотти
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
Пас отдал
Ф. Васкес
90'
+3
Замена
А. Белотти
️️️️
Э. Мареска
89'
85'
Желтая карточка
С. Дзадза
85'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Л. Ригони
83'
82'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
С. Таидер
78'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
77'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Н. Сансоне
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
И. Чочев
72'
68'
Замена
А. Помини
️️️️
А. Флоро Флорес
66'
Красная карточка
А. Консильи
53'
Желтая карточка
М. Гаццола
ГОЛ! 1:0!
Л. Ригони
Пас отдал
П. Дибала
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
6
Муньос
21
Гонсалес
30
Ригони
18
Чочев
16
Мареска
33
Лазаар
89
Морганелла
20
Васкес
21
Дибала
4-3-1-2
47
Консильи
28
Каннаваро
23
Гаццола
15
Ачерби
3
Лонги
8
Таидер
6
Миссироли
4
Маньянелли
11
Сансоне
11
Дзадза
9
Флоро Флорес
18
Чочев
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
18
Чочев
30
Ригони
19
Больцони
19
Больцони
30
Ригони
16
Мареска
11
Белотти
11
Белотти
16
Мареска
9
Флоро Флорес
22
Помини
22
Помини
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Сансоне
8
Таидер
30
Паволетти
30
Паволетти
8
Таидер
Остались в запасе
Палермо
Сассуоло
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Палермо - Сассуоло
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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