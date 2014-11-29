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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Верона
Сассуоло - Верона: обзор матча 29 ноября 2014
Сассуоло
29.11.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Верона
50'
Н. Сансоне
77'
С. Таидер
7'
В. Морас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Верона
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Берарди
86'
82'
Замена
Нене
️️️️
Э. Халлфредссон
ГОЛ! 2:1!
С. Таидер
77'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
76'
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
73'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
71'
70'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
Замена
Л. Паволетти
️️️️
С. Флоккари
69'
68'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Н. Лопес
65'
Замена
Хуанито
️️️️
А. Ионицэ
64'
Желтая карточка
Н. Лопес
Желтая карточка
Д. Берарди
60'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
Д. Берарди
50'
Желтая карточка
С. Таидер
32'
30'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Морас
Пас отдал
Л. Христодулопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
28
Каннаваро
13
Пелузо
15
Ачерби
24
Врсалько
8
Таидер
6
Миссироли
4
Маньянелли
11
Сансоне
10
Берарди
10
Флоккари
4-4-2
77
Рафаэль
32
Гонсалес
4
Маркес
18
Морас
33
Агостини
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
7
Христодулопулос
77
Тахцидис
11
Лопес
18
Тони
10
Берарди
4
Бриги
4
Бриги
10
Берарди
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
10
Флоккари
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Флоккари
11
Лопес
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
11
Лопес
17
Ионицэ
21
Хуанито
21
Хуанито
17
Ионицэ
20
Халлфредссон
7
Нене
7
Нене
20
Халлфредссон
Остались в запасе
Сассуоло
Верона
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Сассуоло - Верона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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