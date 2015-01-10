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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Удинезе
Сассуоло - Удинезе: обзор матча 10 января 2015
Сассуоло
10.01.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
15'
С. Дзадза
26'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Удинезе
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Бриги
83'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Флоро Флорес
71'
58'
Желтая карточка
С. Теро
Желтая карточка
П. Каннаваро
57'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
49'
47'
Желтая карточка
С. Видмер
Желтая карточка
Д. Берарди
46'
46'
Замена
Т. Арто
️️️️
Г. Силва
26'
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
Пас отдал
Аллан
21'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
А. Геихо
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Ш. Врсалько
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Гильерме
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
4-3-1-2
47
Консильи
3
Лонги
15
Ачерби
28
Каннаваро
24
Врсалько
4
Бриги
4
Маньянелли
6
Миссироли
10
Берарди
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
3-2-3-2
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
6
Домицци
30
Видмер
11
Силва
33
Коне
25
Аллан
8
Гильерме
77
Теро
19
Геихо
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
4
Бриги
10
Флоккари
10
Флоккари
4
Бриги
11
Силва
28
Арто
28
Арто
11
Силва
19
Геихо
8
Фернандеш
8
Фернандеш
19
Геихо
Остались в запасе
Сассуоло
Удинезе
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Сассуоло - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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