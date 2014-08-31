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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кальяри
Сассуоло - Кальяри: обзор матча 31 августа 2014
Сассуоло
31.08.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
42'
С. Дзадза
44'
М. Сау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кальяри
Желтая карточка
С. Дзадза
90'
+1
89'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Д. Авелар
Желтая карточка
Ф. Пелузо
86'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Н. Сансоне
83'
Замена
Р. Чибса
️️️️
С. Миссироли
77'
75'
Желтая карточка
Д. Конти
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Берарди
71'
69'
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Сау
49'
Желтая карточка
А. Бальзано
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Сау
Пас отдал
А. Бальзано
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Д. Берарди
42'
Желтая карточка
Д. Берарди
34'
24'
Замена
А. Бальзано
️️️️
Ф. Писано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-3-2-1
22
Помини
15
Ариаудо
23
Гаццола
13
Пелузо
51
Антеи
8
Бьондини
6
Миссироли
4
Маньянелли
11
Сансоне
10
Берарди
11
Дзадза
4-3-2-1
91
Коломби
24
Писано
13
Россеттини
23
Чеппителли
22
Авелар
12
Крисетиг
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
17
Фариас
25
Сау
11
Сансоне
24
Врсалько
24
Врсалько
11
Сансоне
6
Миссироли
13
Чибса
13
Чибса
6
Миссироли
10
Берарди
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Берарди
22
Авелар
29
Мурру
29
Мурру
22
Авелар
24
Писано
14
Бальзано
14
Бальзано
24
Писано
25
Сау
9
Лонго
9
Лонго
25
Сау
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Капелло
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
22
Алессио Краньо
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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