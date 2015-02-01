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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 01 февраля 2015
Сассуоло
01.02.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 1
Завершен
Интер
17'
С. Дзадза
29'
Н. Сансоне
90+3'
Д. Берарди (П)
83'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Интер
90'
+3
Вторая желтая
И. Донкор
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Берарди
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Г. Медель
Вторая желтая
Н. Сансоне
90'
Желтая карточка
Д. Берарди
85'
84'
Желтая карточка
М. Икарди
Желтая карточка
Н. Сансоне
84'
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Икарди
Замена
М. Бриги
️️️️
Э. Терранова
82'
78'
Желтая карточка
И. Донкор
78'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Р. Паласио
Замена
Л. Антеи
️️️️
С. Миссироли
75'
70'
Замена
М. Брозович
️️️️
Н. Видич
66'
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
М. Гаццола
️️️️
А. Лонги
61'
56'
Замена
М. Икарди
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ! 2:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
Ф. Маньянелли
29'
21'
Желтая карточка
А. Раноккия
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
17'
Желтая карточка
С. Дзадза
11'
Желтая карточка
С. Миссироли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Давиде Лодезани
ЦФ
32
Марселло Серени
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
24
Джакомо Шакка
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
3
Лонги
20
Терранова
28
Каннаваро
24
Врсалько
6
Миссироли
4
Маньянелли
8
Бьондини
11
Сансоне
10
Берарди
11
Дзадза
4-1-2-2-1
1
Ханданович
54
Донкор
13
Раноккия
15
Видич
16
Додо
17
Медель
8
Ковачич
13
Гуарин
10
Шакири
10
Подольски
8
Паласио
3
Лонги
23
Гаццола
23
Гаццола
3
Лонги
6
Миссироли
51
Антеи
51
Антеи
6
Миссироли
20
Терранова
4
Бриги
4
Бриги
20
Терранова
15
Видич
77
Брозович
77
Брозович
15
Видич
8
Паласио
47
Пушкаш
47
Пушкаш
8
Паласио
10
Подольски
9
Икарди
9
Икарди
10
Подольски
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
29
Давиде Лодезани
ЦФ
32
Марселло Серени
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
24
Джакомо Шакка
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
29
Давиде Лодезани
ЦФ
32
Марселло Серени
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
24
Джакомо Шакка
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сассуоло - Интер
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
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