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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 21 сентября 2014
Сассуоло
21.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Сампдория
Замена
Р. Чибса
️️️️
А. Флоро Флорес
88'
81'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Эдер
Замена
Д. Бьондини
️️️️
М. Бриги
78'
Желтая карточка
Л. Антеи
76'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Дзадза
76'
69'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
М. Габбиадини
68'
Замена
Л. Риццо
️️️️
Р. Сориано
60'
Желтая карточка
М. Габбиадини
Желтая карточка
Ф. Пелузо
59'
35'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
13
Пелузо
51
Антеи
15
Ачерби
24
Врсалько
8
Таидер
4
Бриги
4
Маньянелли
11
Сансоне
11
Дзадза
9
Флоро Флорес
4-3-3
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
5
Гастальделло
26
Сильвестре
13
Реджини
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
21
Сориано
11
Габбиадини
23
Эдер
77
Окака-Чука
4
Бриги
8
Бьондини
8
Бьондини
4
Бриги
9
Флоро Флорес
13
Чибса
13
Чибса
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Дзадза
21
Сориано
14
Риццо
14
Риццо
21
Сориано
11
Габбиадини
18
Сансоне
18
Сансоне
11
Габбиадини
23
Эдер
18
Бергессио
18
Бергессио
23
Эдер
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
39
Франческо Федато
ЦФ
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Остались в запасе
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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