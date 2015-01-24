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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сассуоло
Кальяри - Сассуоло: обзор матча 24 января 2015
Кальяри
24.01.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
20'
Л. Россеттини
79'
Д. Чоп
76'
Л. Россеттини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сассуоло
88'
Вторая желтая
Ф. Ачерби
85'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Ф. Маньянелли
Желтая карточка
А. Экдаль
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Чоп
Пас отдал
Д. Дессена
79'
78'
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
76'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Россеттини
Замена
М. Сау
️️️️
Г. Донса
75'
69'
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Бриги
Замена
Д. Фариас
️️️️
Ж. Педро
68'
62'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
Замена
Д. Чоп
️️️️
С. Лонго
62'
60'
Желтая карточка
С. Дзадза
Желтая карточка
Ж. Педро
57'
Желтая карточка
Л. Россеттини
57'
35'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
М. Капуано
31'
ГОЛ! 1:0!
Л. Россеттини
Пас отдал
Ж. Педро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-4-2
23
Бркич
22
Авелар
13
Россеттини
19
Капуано
32
Гонсалес
12
Крисетиг
8
Экдаль
27
Дессена
30
Донса
9
Жоао Педро
9
Лонго
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
28
Каннаваро
15
Ачерби
23
Гаццола
6
Миссироли
4
Маньянелли
4
Бриги
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
9
Жоао Педро
17
Фариас
17
Фариас
9
Жоао Педро
30
Донса
25
Сау
25
Сау
30
Донса
9
Лонго
9
Чоп
9
Чоп
9
Лонго
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
4
Маньянелли
30
Паволетти
30
Паволетти
4
Маньянелли
4
Бриги
10
Флоккари
10
Флоккари
4
Бриги
Остались в запасе
Кальяри
Сассуоло
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Кальяри - Сассуоло
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сант-Элия
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