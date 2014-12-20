Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Чезена
Сассуоло - Чезена: обзор матча 20 декабря 2014
Сассуоло
20.12.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Чезена
76'
С. Дзадза (П)
90+4'
З. Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Чезена
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
З. Эдуардо
Пас отдал
Г. Дефрель
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
90'
+3
Желтая карточка
С. Миссироли
88'
80'
Замена
А. Родригес
️️️️
С. Луккини
80'
Замена
Д. Суччи
️️️️
У. Алмейда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Дзадза
76'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Д. Берарди
72'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Таидер
70'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Флоро Флорес
62'
Желтая карточка
Д. Берарди
59'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
53'
46'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
К. Карбонеро
10'
Желтая карточка
Г. Дефрель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Чезена
1
Никола Леали
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
77
Зе Эдуардо
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сассуоло
86
Джанмарко Челесте
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
56
Нико Пульцетти
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
4-3-1-2
22
Помини
20
Терранова
13
Пелузо
15
Ачерби
24
Врсалько
8
Таидер
4
Маньянелли
6
Миссироли
10
Берарди
11
Дзадза
9
Флоро Флорес
3-1-4-2
1
Леали
32
Магнуссон
25
Капелли
17
Луккини
11
Карбонеро
10
Джорджи
77
Зе Эдуардо
34
Касчионе
23
Маццотта
9
Алмейда
92
Дефрель
10
Берарди
8
Бьондини
8
Бьондини
10
Берарди
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
8
Таидер
10
Флоккари
10
Флоккари
8
Таидер
11
Карбонеро
20
Бриенца
20
Бриенца
11
Карбонеро
17
Луккини
20
Родригес
20
Родригес
17
Луккини
9
Алмейда
19
Суччи
19
Суччи
9
Алмейда
Остались в запасе
Сассуоло
Чезена
86
Джанмарко Челесте
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
2
Константин Ницэ
ЦЗ
7
Лука Гарритано
АП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
86
Джанмарко Челесте
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
7
Лука Гарритано
АП
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сассуоло - Чезена
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Чезена
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+