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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сассуоло
Фиорентина - Сассуоло: обзор матча 24 сентября 2014
Фиорентина
24.09.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сассуоло
Желтая карточка
Ф. Бернардески
90'
+2
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Валеро
86'
83'
Замена
С. Таидер
️️️️
Р. Чибса
Замена
Й. Иличич
️️️️
Х. Куадрадо
77'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Хоакин
69'
59'
Замена
М. Гаццола
️️️️
А. Флоро Флорес
57'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
А. Лонги
29'
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Гонсало
29'
24'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
3
Алонсо
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
6
Валеро
27
Куртич
20
Аквилани
7
Куадрадо
17
Хоакин
15
Бабакар
4-3-1-2
47
Консильи
24
Врсалько
28
Каннаваро
51
Антеи
3
Лонги
8
Бьондини
4
Маньянелли
13
Чибса
11
Сансоне
10
Флоккари
9
Флоро Флорес
6
Валеро
14
Фернандес
14
Фернандес
6
Валеро
17
Хоакин
10
Бернардески
10
Бернардески
17
Хоакин
7
Куадрадо
72
Иличич
72
Иличич
7
Куадрадо
3
Лонги
13
Пелузо
13
Пелузо
3
Лонги
9
Флоро Флорес
23
Гаццола
23
Гаццола
9
Флоро Флорес
13
Чибса
8
Таидер
8
Таидер
13
Чибса
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Остались в запасе
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Артемио Франки
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