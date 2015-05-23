Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макс Грюн - статистика

Завершил карьеру
5 апреля 1987 (39), Карлштадт
#31 | Вратарь
190 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
3
-6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2 : 2
23.05.2015
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
2 : 1
16.05.2015
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Падерборн
1 : 3
10.05.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
2 : 2
02.05.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 0
26.04.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
1 : 1
19.04.2015
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Гамбург
0 : 2
11.04.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
3 : 1
04.04.2015
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
1 : 1
22.03.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
3 : 0
15.03.2015
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
1 : 0
07.03.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
3 : 5
01.03.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
2 : 1
22.02.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
4 : 5
14.02.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
3 : 0
07.02.2015
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 1
03.02.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
4 : 1
30.01.2015
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 1
20.12.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
2 : 2
17.12.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 1
14.12.2014
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
1 : 3
06.12.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
1 : 0
30.11.2014
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3 : 2
22.11.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2 : 0
09.11.2014
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0 : 4
01.11.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
3 : 0
26.10.2014
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1 : 2
18.10.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
05.10.2014
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
27.09.2014
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
1 : 0
24.09.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
4 : 1
21.09.2014
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
1 : 1
13.09.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
2 : 2
30.08.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2 : 1
22.08.2014
Вольфсбург
1' - 90'
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
2
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
12
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+