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Расписание матчей
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Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 06 декабря 2014
Ганновер-96
06.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
45+1'
Хоселу
4'
К. Де Брюйне
69'
Б. Дост
85'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
Желтая карточка
Х. Сакаи
90'
+2
89'
Замена
М. Шефер
️️️️
И. Перишич
85'
ГОЛ! 1:3!
М. Арнольд
Пас отдал
И. Перишич
84'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
82'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Виейринья
Замена
А. Собич
️️️️
Ч. Гюльселам
74'
Желтая карточка
Марсело
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дост
Пас отдал
И. Перишич
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Д. Бриан
68'
Замена
Э. Приб
️️️️
Х. Кийотаке
68'
66'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
Д. Бриан
45'
+1
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
3-1-2-2-2
20
Цилер
6
Марсело
19
Шульц
2
Сакаи
3
Альборнос
6
Гюльселам
24
Шмидебах
10
Кийотаке
13
Штиндль
13
Хоселу
7
Бриан
3-4-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
20
Виейринья
2
Юнг
14
Густаво
23
Гилявоги
13
Родригес
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
7
Бриан
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
7
Бриан
10
Кийотаке
7
Приб
7
Приб
10
Кийотаке
6
Гюльселам
9
Собич
9
Собич
6
Гюльселам
14
Перишич
4
Шефер
4
Шефер
14
Перишич
20
Виейринья
27
Арнольд
27
Арнольд
20
Виейринья
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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