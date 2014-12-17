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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 17 декабря 2014
Боруссия Д
17.12.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
8'
П. Обамеянг
76'
Ч. Иммобиле
29'
К. Де Брюйне
85'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
85'
ГОЛ! 2:2!
Налдо
Пас отдал
Р. Родригес
84'
Замена
И. Олич
️️️️
И. Перишич
79'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
О. Кирх
76'
Замена
О. Кирх
️️️️
И. Гюндоган
75'
Желтая карточка
Н. Суботич
74'
63'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Виейринья
29'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ч. Иммобиле
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
21
Оливер Кирх
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
3-3-2-2
22
Лангерак
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
5
Кель
37
Дурм
6
Гросскройц
20
Гюндоган
9
Иммобиле
7
Обамеянг
3-4-2-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
2
Юнг
23
Гилявоги
14
Густаво
13
Родригес
7
Де Брюйне
14
Перишич
12
Дост
20
Гюндоган
21
Кирх
21
Кирх
20
Гюндоган
20
Виейринья
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Виейринья
14
Густаво
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Густаво
14
Перишич
40
Олич
40
Олич
14
Перишич
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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