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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 03 февраля 2015
Айнтрахт
03.02.2015, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
58'
Ш. Айхнер
88'
Н. Бендтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
Желтая карточка
М. Русс
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
М. Шефер
74'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
73'
Замена
М. Шефер
️️️️
М. Арнольд
Желтая карточка
М. Хасебе
72'
Замена
А. Бамба
️️️️
М. Штендера
69'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Айхнер
Пас отдал
Т. Инуи
58'
49'
Желтая карточка
Р. Родригес
46'
Замена
А. Хант
️️️️
И. Перишич
28'
Желтая карточка
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Трапп
23
Русс
3
Самбрано
8
Кинсомби
5
Очипка
20
Хасебе
18
Штендера
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
9
Сеферович
4-1-1-3-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
14
Перишич
12
Дост
18
Штендера
23
Андерсон Бамба
23
Андерсон Бамба
18
Штендера
27
Арнольд
4
Шефер
4
Шефер
27
Арнольд
14
Перишич
14
Хант
14
Хант
14
Перишич
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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