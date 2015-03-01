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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Вольфсбург
Вердер - Вольфсбург: обзор матча 01 марта 2015
Вердер
01.03.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 5
Завершен
Вольфсбург
9'
З. Юнузович
16'
Ф. Ди Санто
28'
Виейринья (АГ)
10'
Д. Калиджиури
18'
М. Арнольд
48'
Б. Дост
51'
Б. Дост
53'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Вольфсбург
89'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
Замена
С. Гарсия
️️️️
Я. Штернберг
86'
Замена
С. Макиади
️️️️
Ф. Кроос
81'
Желтая карточка
Я. Вестергор
79'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
К. Фритц
77'
76'
Замена
С. Юнг
️️️️
Виейринья
Желтая карточка
Ф. Кроос
69'
64'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Ж. Гилявоги
58'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
53'
ГОЛ! 3:5!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Б. Дост
51'
ГОЛ! 3:4!
Б. Дост
Пас отдал
К. Де Брюйне
48'
ГОЛ! 3:3!
Б. Дост
Пас отдал
К. Де Брюйне
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Виейринья
28'
18'
ГОЛ! 2:2!
М. Арнольд
Пас отдал
К. Де Брюйне
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Л. Озтюнали
16'
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:0!
З. Юнузович
Пас отдал
Л. Озтюнали
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Лукас Фрёде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-2-3-2
30
Вольф
3
Штернберг
23
Вестергор
4
Предль
8
Фритц
23
Гебре Селасси
23
Кроос
16
Юнузович
21
Озтюнали
9
Зелке
9
Ди Санто
4-2-1-2-1
16
Бенальо
20
Виейринья
5
Клозе
27
Налдо
4
Шефер
23
Гилявоги
14
Густаво
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
12
Дост
3
Штернберг
3
Гарсия
3
Гарсия
3
Штернберг
23
Кроос
16
Макиади
16
Макиади
23
Кроос
8
Фритц
8
Эггештайн
8
Эггештайн
8
Фритц
20
Виейринья
2
Юнг
2
Юнг
20
Виейринья
23
Гилявоги
20
Шюррле
20
Шюррле
23
Гилявоги
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
Остались в запасе
Вердер
Вольфсбург
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вердер - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
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