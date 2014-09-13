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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вольфсбург
Хоффенхайм - Вольфсбург: обзор матча 13 сентября 2014
Хоффенхайм
13.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
55'
А. Модест
89'
И. Олич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вольфсбург
90'
+3
Вторая желтая
Ж. Гилявоги
89'
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
Пас отдал
Д. Калиджиури
84'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Руди
83'
77'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Л. Густаво
74'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Арнольд
Желтая карточка
Ю. Полански
72'
Замена
К. Фолланд
️️️️
А. Модест
69'
67'
Замена
А. Хант
️️️️
Ж. Маланда
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
55'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
С. Салихович
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
38
Кай Хердлинг
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
4
Бичакчич
25
Зюле
5
Штробль
8
Полански
23
Салихович
13
Руди
9
Фирмино
11
Салаи
27
Модест
4-2-1-2-1
16
Бенальо
2
Юнг
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
19
Маланда
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
40
Олич
13
Руди
7
Цубер
7
Цубер
13
Руди
23
Салихович
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
23
Салихович
27
Модест
31
Фолланд
31
Фолланд
27
Модест
14
Густаво
23
Гилявоги
23
Гилявоги
14
Густаво
19
Маланда
14
Хант
14
Хант
19
Маланда
27
Арнольд
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Арнольд
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вольфсбург
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Хоффенхайм - Вольфсбург
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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