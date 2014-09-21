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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 21 сентября 2014
Вольфсбург
21.09.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Байер
8'
Р. Родригес (П)
45'
Виейринья
63'
Р. Родригес
81'
А. Хант
29'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
Замена
Т. Клозе
️️️️
Налдо
89'
Замена
М. Шефер
️️️️
Ж. Маланда
84'
ГОЛ! 4:1!
А. Хант
Пас отдал
Ж. Маланда
81'
Замена
А. Хант
️️️️
Д. Калиджиури
68'
66'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
К. Беллараби
ГОЛ! 3:1!
Р. Родригес
Пас отдал
К. Де Брюйне
63'
46'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Л. Озтюнали
46'
Замена
С. Бениш
️️️️
Л. Бендер
ГОЛ! 2:1!
Виейринья
Пас отдал
Р. Родригес
45'
29'
ГОЛ! 1:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
К. Беллараби
25'
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
Л. Густаво
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Родригес
8'
7'
Красная карточка
Д. Донати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-4-2-1
16
Бенальо
20
Виейринья
27
Налдо
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
19
Маланда
2
Юнг
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
32
Бендтнер
3-2-3-1-1
1
Лено
2
Донати
4
Спахич
4
Едвай
8
Бендер
18
Венделл
21
Озтюнали
8
Кастро
10
Чалханоглу
38
Беллараби
18
Дрмич
19
Маланда
4
Шефер
4
Шефер
19
Маланда
27
Налдо
5
Клозе
5
Клозе
27
Налдо
20
Калиджиури
14
Хант
14
Хант
20
Калиджиури
8
Бендер
17
Бениш
17
Бениш
8
Бендер
21
Озтюнали
7
Райнарц
7
Райнарц
21
Озтюнали
38
Беллараби
11
Кисслинг
11
Кисслинг
38
Беллараби
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
31
Макс Грюн
ВР
43
Матеуш Клих
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
18
Дарио Крешич
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
43
Матеуш Клих
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Вольфсбург - Байер
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фольксваген
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