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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Вольфсбург
Падерборн - Вольфсбург: обзор матча 10 мая 2015
Падерборн
10.05.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
90+1'
Л. Рупп
16'
Т. Клозе
25'
Б. Дост
82'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Вольфсбург
ГОЛ! 1:3!
Л. Рупп
90'
+1
83'
Замена
А. Шюррле
️️️️
И. Перишич
82'
ГОЛ! 0:3!
Б. Дост
78'
Замена
М. Шефер
️️️️
Р. Родригес
77'
Желтая карточка
И. Перишич
Замена
М. Саглик
️️️️
М. Вранчич
77'
72'
Желтая карточка
Б. Дост
Замена
С. Лакич
️️️️
М. Бакалорж
65'
61'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Д. Калиджиури
46'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Замена
С. Коч
️️️️
М. Хайнлот
46'
25'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дост
Пас отдал
И. Перишич
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Клозе
Пас отдал
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Жанг Ксиже
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
3-5-2
1
Крузе
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
3
Рафа
21
Брюкнер
10
Рупп
8
Вранчич
6
Бакалорж
10
Штоппелькамп
20
Вучинович
10
Качунга
3-2-1-3-1
16
Бенальо
27
Налдо
5
Клозе
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
14
Перишич
12
Дост
17
Хайнлот
30
Коч
30
Коч
17
Хайнлот
8
Вранчич
10
Саглик
10
Саглик
8
Вранчич
6
Бакалорж
29
Лакич
29
Лакич
6
Бакалорж
13
Родригес
4
Шефер
4
Шефер
13
Родригес
14
Перишич
20
Шюррле
20
Шюррле
14
Перишич
20
Калиджиури
27
Арнольд
27
Арнольд
20
Калиджиури
Остались в запасе
Падерборн
Вольфсбург
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
33
Даниэль Люк
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
10
Жанг Ксиже
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
33
Даниэль Люк
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
Остались в запасе
10
Жанг Ксиже
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Падерборн - Вольфсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Бентелер-Арена
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