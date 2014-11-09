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Вольфсбург - Гамбург
Вольфсбург - Гамбург: обзор матча 09 ноября 2014
Вольфсбург
09.11.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
28'
И. Олич
64'
А. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гамбург
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
И. Олич
85'
Замена
Ж. Маланда
️️️️
Ж. Гилявоги
84'
Замена
М. Арнольд
️️️️
А. Хант
81'
79'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Н. Мюллер
79'
Замена
В. Нафиу
️️️️
Р. ван дер Ваарт
70'
Замена
З. Штибер
️️️️
М. Янсен
ГОЛ! 2:0!
А. Хант
Пас отдал
К. Де Брюйне
64'
Желтая карточка
Налдо
63'
45'
Желтая карточка
П. Ласогга
ГОЛ! 1:0!
И. Олич
Пас отдал
К. Де Брюйне
28'
21'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
18'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
3
Клебер
ЦЗ
18
Вальмир Нафиу
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Бенальо
20
Виейринья
27
Налдо
31
Кнохе
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
14
Хант
14
Перишич
7
Де Брюйне
40
Олич
4-4-1-1
33
Дробны
16
Вестерманн
2
Дикмайер
22
Озтрзолек
5
Джуру
90
Холтби
9
Мюллер
85
Бехрами
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
23
Гилявоги
19
Маланда
19
Маланда
23
Гилявоги
14
Хант
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Хант
40
Олич
32
Бендтнер
32
Бендтнер
40
Олич
8
ван дер Ваарт
18
Нафиу
18
Нафиу
8
ван дер Ваарт
9
Мюллер
37
Грин
37
Грин
9
Мюллер
7
Янсен
10
Штибер
10
Штибер
7
Янсен
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
30
Александер Брунст
ВР
3
Клебер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
3
Клебер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фольксваген
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