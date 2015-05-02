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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Ганновер-96
Вольфсбург - Ганновер-96: обзор матча 02 мая 2015
Вольфсбург
02.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
24'
Б. Дост
45'
И. Перишич
47'
Д. Бриан
58'
С. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Ганновер-96
Желтая карточка
Виейринья
88'
Замена
К. Треш
️️️️
М. Арнольд
83'
80'
Замена
Фелипе
️️️️
К. Шульц
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Шюррле
69'
58'
ГОЛ! 2:2!
С. Сане
56'
Желтая карточка
Э. Приб
47'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Э. Приб
46'
Замена
К. Караман
️️️️
Л. Андреасен
46'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Хоселу
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
Пас отдал
К. Де Брюйне
45'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
К. Де Брюйне
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
5
Клозе
20
Виейринья
27
Налдо
14
Густаво
20
Шюррле
27
Арнольд
14
Перишич
7
Де Брюйне
12
Дост
4-1-3-1-1
20
Цилер
2
Сакаи
19
Шульц
6
Марсело
26
Сане
3
Альборнос
2
Андреасен
7
Приб
24
Шмидебах
10
Кийотаке
13
Хоселу
20
Шюррле
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Шюррле
27
Арнольд
28
Треш
28
Треш
27
Арнольд
27
Арнольд
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Арнольд
19
Шульц
20
Фелипе
20
Фелипе
19
Шульц
2
Андреасен
19
Караман
19
Караман
2
Андреасен
13
Хоселу
7
Бриан
7
Бриан
13
Хоселу
Остались в запасе
Вольфсбург
Ганновер-96
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Роберт Альмер
ВР
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Вольфсбург - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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