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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Вердер
Вольфсбург - Вердер: обзор матча 27 сентября 2014
Вольфсбург
27.09.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
15'
Р. Родригес
57'
И. Олич
37'
М. Буш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вердер
86'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
И. Хайрович
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
И. Олич
86'
66'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Н. Петерсен
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Хант
59'
ГОЛ! 2:1!
И. Олич
Пас отдал
Виейринья
57'
Замена
Виейринья
️️️️
С. Юнг
46'
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Буш
Пас отдал
Ф. Бартельс
ГОЛ! 1:0!
Р. Родригес
Пас отдал
К. Де Брюйне
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Вердер
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
2
Юнг
14
Густаво
23
Гилявоги
14
Хант
14
Перишич
7
Де Брюйне
40
Олич
3-4-1-2
30
Вольф
2
Буш
21
Лукимия-Мулонготи
4
Предль
16
Макиади
16
Юнузович
31
Бартельс
3
Гарсия
20
Хайрович
9
Ди Санто
18
Петерсен
14
Хант
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Хант
2
Юнг
20
Виейринья
20
Виейринья
2
Юнг
40
Олич
32
Бендтнер
32
Бендтнер
40
Олич
20
Хайрович
23
Кроос
23
Кроос
20
Хайрович
18
Петерсен
9
Зелке
9
Зелке
18
Петерсен
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Остались в запасе
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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