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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 14 февраля 2015
Байер
14.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 5
Завершен
Вольфсбург
57'
Х. Сон
62'
Х. Сон
67'
Х. Сон
72'
К. Беллараби
6'
Б. Дост
17'
Налдо
29'
Б. Дост
63'
Б. Дост
90+3'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вольфсбург
90'
+3
ГОЛ! 4:5!
Б. Дост
Пас отдал
Виейринья
90'
+1
Замена
С. Юнг
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Г. Кастро
88'
Желтая карточка
К. Пападопулос
86'
Вторая желтая
Э. Спахич
82'
Желтая карточка
С. Рольфес
79'
78'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Арнольд
75'
Желтая карточка
Налдо
ГОЛ! 4:4!
К. Беллараби
72'
71'
Замена
А. Хант
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 3:4!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кастро
67'
63'
ГОЛ! 2:4!
Б. Дост
Пас отдал
Р. Родригес
ГОЛ! 2:3!
Х. Сон
Пас отдал
К. Пападопулос
62'
Желтая карточка
С. Бениш
61'
ГОЛ! 1:3!
Х. Сон
57'
Желтая карточка
Э. Спахич
50'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Ш. Кисслинг
46'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Х. Чалханоглу
46'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Л. Бендер
46'
29'
ГОЛ! 0:3!
Б. Дост
Пас отдал
К. Де Брюйне
17'
ГОЛ! 0:2!
Налдо
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
Виейринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-2-1
1
Лено
17
Бениш
4
Спахич
14
Пападопулос
8
Бендер
10
Чалханоглу
8
Кастро
19
Хильберт
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-1-2-2-1
16
Бенальо
31
Кнохе
20
Виейринья
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
20
Шюррле
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
12
Дост
8
Бендер
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Бендер
11
Кисслинг
8
Брандт
8
Брандт
11
Кисслинг
10
Чалханоглу
18
Дрмич
18
Дрмич
10
Чалханоглу
20
Калиджиури
2
Юнг
2
Юнг
20
Калиджиури
27
Арнольд
23
Гилявоги
23
Гилявоги
27
Арнольд
20
Шюррле
14
Хант
14
Хант
20
Шюррле
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
18
Дарио Крешич
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Вольфсбург
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Бай-Арена
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