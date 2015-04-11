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Гамбург - Вольфсбург
Гамбург - Вольфсбург: обзор матча 11 апреля 2015
Гамбург
11.04.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
10'
Ж. Гилявоги
73'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вольфсбург
Вторая желтая
Й. Джуру
88'
88'
Замена
К. Треш
️️️️
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Й. Джуру
85'
82'
Замена
М. Шефер
️️️️
Р. Родригес
77'
Замена
А. Шюррле
️️️️
И. Перишич
73'
ГОЛ! 0:2!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Б. Дост
Желтая карточка
Н. Мюллер
72'
Замена
М. Байстер
️️️️
П. Ласогга
72'
71'
Желтая карточка
М. Арнольд
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Р. ван дер Ваарт
62'
Желтая карточка
И. Олич
57'
Замена
П. Ирачек
️️️️
М. Диас
46'
Желтая карточка
М. Диас
44'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
Б. Дост
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Петер Кнабель
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-1-2-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
5
Джуру
3
Клебер
22
Озтрзолек
21
Диас
85
Бехрами
90
Холтби
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
40
Олич
4-1-1-3-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
23
Гилявоги
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
14
Перишич
12
Дост
21
Диас
8
Ирачек
8
Ирачек
21
Диас
8
ван дер Ваарт
9
Мюллер
9
Мюллер
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
9
Байстер
9
Байстер
10
Ласогга
13
Родригес
4
Шефер
4
Шефер
13
Родригес
14
Перишич
20
Шюррле
20
Шюррле
14
Перишич
7
Де Брюйне
28
Треш
28
Треш
7
Де Брюйне
Остались в запасе
Гамбург
Вольфсбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Петер Кнабель
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Петер Кнабель
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гамбург - Вольфсбург
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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