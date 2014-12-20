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Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 20 декабря 2014
Вольфсбург
20.12.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
16'
Б. Дост
78'
Налдо
11'
Д. Марох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кельн
83'
Замена
Ю. Осако
️️️️
А. Матушик
ГОЛ! 2:1!
Налдо
Пас отдал
К. Де Брюйне
78'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
И. Перишич
66'
65'
Замена
А. Матушик
️️️️
Д. Швенто
Замена
Л. Густаво
️️️️
Ж. Маланда
58'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Ж. Гилявоги
58'
52'
Замена
С. Цоллер
️️️️
М. Риссе
ГОЛ! 1:1!
Б. Дост
Пас отдал
С. Юнг
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Марох
Пас отдал
Д. Халфар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
3-4-2-1
16
Бенальо
31
Кнохе
27
Налдо
20
Виейринья
13
Родригес
19
Маланда
23
Гилявоги
2
Юнг
14
Перишич
7
Де Брюйне
12
Дост
4-5-1
1
Хорн
6
Виммер
16
Ольковски
5
Марох
14
Хектор
28
Халфар
31
Риссе
81
Швенто
33
Леманн
31
Герхардт
11
Уджа
14
Перишич
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Перишич
19
Маланда
14
Густаво
14
Густаво
19
Маланда
23
Гилявоги
27
Арнольд
27
Арнольд
23
Гилявоги
81
Швенто
8
Матушик
8
Матушик
81
Швенто
Матушик
10
Осако
10
Осако
Матушик
31
Риссе
6
Цоллер
6
Цоллер
31
Риссе
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фольксваген
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