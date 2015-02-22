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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 22 февраля 2015
Вольфсбург
22.02.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Герта
10'
Б. Дост
74'
Б. Дост
31'
Ю. Шибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Герта
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
90'
77'
Замена
Ронни
️️️️
В. Штокер
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Виейринья
77'
ГОЛ! 2:1!
Б. Дост
74'
73'
Замена
Р. Беренс
️️️️
М. Ндженг
69'
Желтая карточка
В. Штокер
49'
Желтая карточка
Н. Шульц
Замена
М. Арнольд
️️️️
С. Юнг
46'
Желтая карточка
Р. Родригес
37'
31'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Шибер
Пас отдал
В. Штокер
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
А. Шюррле
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
3-3-2-1-1
16
Бенальо
27
Налдо
20
Виейринья
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
2
Юнг
20
Шюррле
28
Треш
7
Де Брюйне
12
Дост
4-4-2
1
Крафт
22
Пекарик
28
Лустенбергер
25
Брукс
14
Шульц
13
Хегелер
14
Штокер
5
Скьельбред
8
Ндженг
8
Калу
20
Шибер
20
Виейринья
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Виейринья
2
Юнг
27
Арнольд
27
Арнольд
2
Юнг
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
14
Штокер
12
Ронни
12
Ронни
14
Штокер
8
Ндженг
7
Беренс
7
Беренс
8
Ндженг
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Вольфсбург - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фольксваген
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