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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 07 февраля 2015
Вольфсбург
07.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Хоффенхайм
3'
Б. Дост
28'
К. Де Брюйне
84'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
Замена
М. Шефер
️️️️
К. Де Брюйне
87'
ГОЛ! 3:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Б. Дост
84'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
80'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Виейринья
73'
Замена
С. Юнг
️️️️
Д. Калиджиури
66'
65'
Замена
А. Модест
️️️️
П. Швеглер
51'
Желтая карточка
Ю. Полански
46'
Замена
С. Цубер
️️️️
Т. Эльюнусси
Желтая карточка
А. Шюррле
40'
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
А. Шюррле
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
33
Лопес
20
Виейринья
14
Густаво
27
Арнольд
20
Шюррле
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
12
Дост
3-1-4-2
1
Бауманн
32
Бек
4
Бичакчич
22
Ким Чжин-Су
5
Штробль
18
Эльюнусси
27
Швеглер
8
Полански
10
Амири
31
Фолланд
9
Фирмино
7
Де Брюйне
4
Шефер
4
Шефер
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
2
Юнг
2
Юнг
20
Калиджиури
20
Виейринья
23
Гилявоги
23
Гилявоги
20
Виейринья
18
Эльюнусси
7
Цубер
7
Цубер
18
Эльюнусси
27
Швеглер
27
Модест
27
Модест
27
Швеглер
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
31
Макс Грюн
ВР
28
Кристиан Треш
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
28
Кристиан Треш
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Фольксваген
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